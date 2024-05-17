Анчелотти определился с ролью Беллингема на поле после трансфера Мбаппе в «Реал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе покинет французскую команду и пополнит состав мадридского «Реала».

Как сообщает Marca, после перехода Мбаппе изменится роль английского полузащитника Джуда Беллингема на поле. Идея главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти заключается в том, чтобы с приходом Мбаппе Беллингем стал действовать ближе к центру поля и обороне.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 44 мячами и 10 голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн.

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо: