Шалимов – о Станковиче в «Спартаке»: никто не скажет: «Это что за клоун к нам едет»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Учитывая его футбольное прошлое, положительно то, что ни у кого не повернется язык сказать: «Это что за клоун к нам едет?» У Станковича пять скудетто с «Интером», скудетто с «Лацио», Лига чемпионов. Я с ним не знаком, он приехал в «Лацио» в 1998 году, а я в 1999 уехал, мы нигде не пересекались, но играли за один клуб. Он игрок. С футбольной точки зрения это важно для авторитета перед футболистами, ведь бывают тренеры, которые в футбол не играли. Он работал и с Моуринью, с Манчини, как к игроку к нему не может быть вопросов. Как тренер он выигрывал чемпионаты с «Црвеной Звездой». Плюс это первый выбор нового спортивного директора, будем смотреть на его работу», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

16 мая «Спартак» объявил, что серб Станкович назначен на пост главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. Вместе с ним из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят его помощники — сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

В нынешнем сезоне «Спартак» отправил в отставку Гильермо Абаскаля. После ухода Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера был серб Владимир Слишкович. Отмечалось, что Слишкович после назначения Станковича останется в тренерском штабе столичного клуба.

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