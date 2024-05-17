Дешам объяснил, почему вызвал на Евро-2024 трёх травмированных игроков

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, почему он принял решение включить в заявку на чемпионат Европы по футболу — 2024 трёх травмированных на данный момент футболистов: голкипера «Милана» Мика Меньяна, опорного хавбека мадридского «Реала» Орельена Тчуамени и вингера «Баварии» Кингсли Комана.

«Мы собираемся адаптироваться и предвидеть варианты, которые могут у нас возникнуть. Совместно с клубами и доктором Франком Ле Галлем ведётся работа, чтобы получить как можно больше информации о наших потенциальных игроках.

Я не собираюсь вдаваться в подробности, что не так с этими тремя ситуациями. Отмечу, что они все разные. Мик Меньян возобновил специальные тренировки. В следующие выходные «Милан» не будет рисковать им. Беспокойство за Орельена Тчуамени? Он присоединится к нам после финала Лиги чемпионов. Коман находится на этапе реатлетизации, и если всё пойдёт хорошо, он сможет в начале курса тренироваться со сборной», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: