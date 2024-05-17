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Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич оценил перспективы Деяна Станковича в «Спартаке»

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич оценил перспективы Деяна Станковича в «Спартаке»
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич прокомментировал назначение бывшего партнёра по национальной команде Деяна Станковича главным тренером московского «Спартака».

«Мы с Деяном играли вместе в сборной Сербии. Я помню, что он очень большой профессионал, человек с характером, который очень хорошо знает футбол. Был игроком самого высокого уровня, сейчас как тренер показывал хорошие результаты, с «Црвеной Звездой» выиграл чемпионат, с «Ференцварошем» выиграл чемпионат, поработал в чемпионате Италии — только все плюсы. Не сомневаюсь, что в «Спартаке» он будет работать успешно.

Когда я играл в сборной Сербии, то он всегда был лидером и капитаном национальной команды. Был человеком, который отвечал за всю команду, всегда играл только на победу. Очень большой профессионал с сильным характером, ничего, кроме победы, не интересует. Как тренера я лично не успел его застать, потому что, когда я играл в «Партизане», его назначили тренером «Црвены Звезды». Но я тогда покинул «Партизан», мы не успели друг против друга поиграть. Но я следил, видел, что за ним только успехи», — приводит слова Тошича ТАСС.

«Спартак» объявил о назначении Станковича на пост главного тренера клуба сезона-2024/2025. Вместе с ним из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят его помощники — сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

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