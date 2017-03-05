Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кейн: чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо. Хотел оформить хет-трик

5 марта 2017, воскресенье. 19:39. Футбол
Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, который оформил дубль в домашнем матче 27-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:2), подвёл итоги встречи.

«Я хотел забить третий гол, и у меня были для этого моменты, которые нужно было реализовывать. Это был бы ещё один хет-трик, но я очень доволен и победой. Сейчас чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо. Мне нужно продолжать работать в этом же направлении.

Победа над «Эвертоном» очень важна. Мы играли хорошо, контролировали ход матча, но концовка получилась нервной. Нужно было забивать больше. Тем не менее мы сделали ещё один шаг к вершине турнирной таблицы. Обычно такого не говорим, но хотим, чтобы завтра «Вест Хэм» обыграл «Челси», — цитирует Кейна BBC Sport.
Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм Хотспур ФК Эвертон Челси Гарри Кейн
Новости. Футбол
5 марта 2017, воскресенье
20:03 Почеттино: «Тоттенхэм» творит историю, для нас всё только начинается
20:02 Дубль Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Валенсию»
20:02 Самедов: это первая игра. Не всё получилось, будем работать
19:58 Аллегри: «Ювентус» не победил, но отрыв от «Ромы» увеличил
19:44 Белотти оформил хет-трик за 8 минут и возглавил гонку бомбардиров Серии А
19:40 «Краснодар» — «Спартак» — 2:2. Видеообзор матча
19:40 Скрипченко: для дебюта в составе команды РФПЛ Зуев выглядел неплохо
19:39 Кейн: чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо. Хотел оформить хет-трик
19:32 Комбаров: ничего удивительного, что Дзюба болел за «Краснодар»
19:25 Деменко: «Спартак» был готов к матчу лучше «Краснодара»
19:21 Комбаров: мне трудно сказать, был пенальти в ворота «Спартака» или не был
19:18 Кутепов: у меня было ощущение, что «Спартак» играет дома
19:15 Шалимов: была уверенность, что Смолов не поплывёт после незабитых пенальти
19:13 Смолов пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой»
19:08 Федун: сегодня был настоящий старт чемпионата
19:01 «Удинезе» прервал победную серию «Ювентуса», «Интер» разгромил «Кальяри»
18:55 Глушаков был заменён в матче с «Краснодаром» в качестве меры предосторожности
18:52 Каррера доволен взаимодействием Луиса Адриано и Зе Луиша
18:51 Каррера: у «Краснодара» было всего два момента, «Спартак» действовал неплохо
18:49 Голевая передача Уориса не спасла «Лорьян» от разгрома в матче с «Марселем»
18:44 Шалимов: ничьей «Краснодара» со «Спартаком» удовлетворён
18:39 Хомич провёл 100-й матч в РФПЛ
18:34 Ройс не поможет дортмундской «Боруссии» до начала апреля
18:26 «Спартак» не смог победить «Краснодар», но сохранил отрыв от «Зенита» в 5 очков
18:22 Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Эвертон»
18:20 Бышовец: уход Ари ослабил «Краснодар», но усилил атаку «Локомотива»
18:09 Булыкин: Миранчук может стать игроком топ-уровня
18:09 «Терек» — «Уфа»: стали известны стартовые составы
18:08 А. Глеб: «Локомотив» доминировал над «Крыльями» и заслуженно победил
17:57 Эллардайс: чувствуем, что давления на «Кристал Пэлас» становится всё меньше
17:50 Луис Адриано забил дебютный гол за «Спартак» в первом официальном матче
17:49 Неймар: грустно, что Энрике покинет «Барселону», мы к нему привязались
17:39 Хамес: я хочу остаться и всегда играть в «Реале»
17:37 «Сьон» проиграл «Санкт-Галлену», Митрюшкин пропустил два мяча
17:33 Тарханов: в «Урале» складывается коллектив, в котором все едины
17:31 Венгер: я не сожалею о своём решении оставить Алексиса в запасе
17:17 Буффон догнал Тотти по количеству матчей в Серии А
17:12 Сёмин: Лёша Миранчук всегда правильно относился к делу в любой ситуации
17:11 Ари: два гола в ворота «Крыльев»? Хотел показать, для чего я пришёл в «Локо»
17:04 «Байер» отправил в отставку главного тренера Шмидта
16:55 «Крылья Советов» — «Локомотив» — 0:3. Видеообзор матча
16:54 Васин: есть чувство неудовлетворения от игры ЦСКА в атаке в матче с «Зенитом»
16:42 Киркоров заявил, что его новая песня не приурочена к ЧМ-2018
16:41 Федун присутствует на матче «Краснодар» — «Спартак»
16:34 Гол Тевеса помог «Шанхай Шэньхуа» разгромить «Цзянсу Сунин»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кому вы доверили бы исполнение гимна ЧМ-2018?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+