Кейн: чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо. Хотел оформить хет-трик

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, который оформил дубль в домашнем матче 27-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:2), подвёл итоги встречи.
«Я хотел забить третий гол, и у меня были для этого моменты, которые нужно было реализовывать. Это был бы ещё один хет-трик, но я очень доволен и победой. Сейчас чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо. Мне нужно продолжать работать в этом же направлении.
Победа над «Эвертоном» очень важна. Мы играли хорошо, контролировали ход матча, но концовка получилась нервной. Нужно было забивать больше. Тем не менее мы сделали ещё один шаг к вершине турнирной таблицы. Обычно такого не говорим, но хотим, чтобы завтра «Вест Хэм» обыграл «Челси», — цитирует Кейна BBC Sport.