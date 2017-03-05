Симеоне: я даже не думал, что проведу 200 матчей у руля «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от домашнего матча 26-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (3:0), который стал для него 200-м у руля «матрасников».
«В матче с „Барселоной“ мы увидели, что нужно сделать и в чём прибавить. Команда хорошо начала матч и могла забить „Валенсии“ ещё больше. Мы стараемся становиться сильнее с каждым матчем, потому что любая игра для нас — как финал.
Честно говоря, я никогда не думал о том, чтобы добраться до отметки в 200 матчей с „Атлетико“. Я счастлив в этом клубе», — цитирует Симеоне Goal.