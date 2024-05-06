Рудаков: ситуация с «Ахматом» не надломила «Сочи», но обсуждать отравление команды не хочу

Голкипер «Сочи» Максим Рудаков заявил, что ситуация с отравлением команды перед игрой 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1) не повлияла на южан.

«Ситуация в игре с «Ахматом» никак не надломила «Сочи». Только если с точки зрения турнирного положения, потому что проиграли в том матче. А подробности отравления обсуждать не хочу», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 27 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. Команда Роберто Морено набрала 20 очков. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют с «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 12 мая и начнётся в 19:00 мск.