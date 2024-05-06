Мор: Тюкавин, наверное, лучший игрок Российской Премьер-Лиги

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор назвал нападающего «Динамо» Константина Тюкавина лучшим игроком чемпионата России.

«Тюкавин — один из немногих футболистов, готовых играть в топ‑5 чемпионатов. Здесь (в эпизоде с голом в ворота «Сочи») показывается его интеллект, его умение открываться. Тюкавин, наверное, лучший игрок нашего чемпионата», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 27-го тура с «Сочи» нападающий «Динамо» забил гол пяткой. Всего на счету Тюкавина 14 голов и девять результативных передач в нынешнем сезоне чемпионата страны. По состоянию на сегодняшний день московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Столичная команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков.