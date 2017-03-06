Сампаоли: борьба с «Реалом» и «Барселоной» за титул чемпиона дорогого стоит

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли очень доволен тем, как складываются дела у его подопечных. Андалусская команда по итогам 26 туров чемпионата Испании занимает в турнирной таблице 3-е место, борясь с мадридским «Реалом» и «Барселоной» за звание чемпиона страны.
«Борьба с «Реалом» и «Барселоной» за титул чемпиона дорогого стоит. Именно это мы и должны ценить», — приводит слова Сампаоли Marca.
В последние дни имя аргентинского специалиста неоднократно упоминалось в связи с «Барселоной». Наставник сине-гранатовых Луис Энрике уже объявил о своём уходе из каталонского клуба по окончании текущего сезона, и Сампаоли считается одним из главных претендентов на этот пост.