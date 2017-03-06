«Олимпиакос» расторг контракт с Бенту, несмотря на лидерство в чемпионате Греции

«Олимпиакос» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Паулу Бенту. Исполняющим обязанности наставника клуба стал Василис Вузас, который до этого работал с молодёжной командой, информирует официальный сайт «Олимпиакоса».
Бывший главный тренер сборной Португалии возглавил «Олимпиакос» в августе 2016 года. Предыдущим местом работы Бенту был бразильский «Крузейро», который он возглавил год назад, однако уже через 2,5 месяца был отправлен в отставку.
«Олимпиакос» занимает первое место в чемпионате Греции, набрав 51 очко в 23 матчах.