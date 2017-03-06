Канунников: в первом тайме каждый недорабатывал и проигрывал свою позицию

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ с «Анжи». Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Результат, конечно, положительный, но не думаю, что мы остались довольны нашей игрой в целом, особенно в первом тайме. Каждый это понимал, каждый недорабатывал и проигрывал свою позицию. «Анжи» был мобильнее, быстрее, агрессивнее. На перерыв благодаря Сереге Рыжикову ушли при ничейном счёте. Плюс удаление в конце сыграло нам на руку. У них стали появляться зоны. Хорошо, что удалось забить и выиграть. Но настроение на самом деле не победное, потому что от игры к игре должны прибавлять, а сегодня получалось не очень.
Мой гол? Принял мяч, сместился в центр, пробил. Хорошо, что в створ. Мы продолжаем погоню, смотрим наверх. Всех с победой и ближайшими праздниками», — цитирует Канунникова сайт «Рубина».