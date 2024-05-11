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Федотов: появилась хорошая конкуренция в чемпионской гонке, ничего не закончено

Федотов: появилась хорошая конкуренция в чемпионской гонке, ничего не закончено
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о чемпионской гонке после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (1:0).

«Появилась хорошая конкуренция в чемпионской гонке. Так сложилось, что вся лидирующая тройка теряет очки. Сегодня даже была подборка, где показано, что все лидеры потеряли много баллов.

Думаю, чемпионская гонка впереди. Ещё ни для кого ничего не закончено. Впереди два матча, и ни для кого они не будут простыми», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» остался с 51 очком, однако сохранил лидерство в чемпионате благодаря поражению «Краснодара» от «Спартака» (0:1). ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на шестое место, обойдя «Крылья Советов» и «Рубин».

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