Григорян: предпосылок к проигрышу в матче с «Рубином» у «Анжи» не было

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Мы не забили пенальти, владели территориальным преимуществом. Не могу сказать, что в первом тайме нам удалось воплотить всё, что мы хотели, но игра удавалась. Во втором тайме снизили качество игры в атаке, но предпосылок к проигрышу не было. Свою роль сыграло удаление. В меньшинстве допустили ошибку», — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».