Земан: я имел дело с президентами, которые давали советы при определении состава

Главный тренер «Пескары» Зденек Земан сообщил, что по ходу карьеры сталкивался с президентами, пытавшимися влиять на стартовый состав.
«Нельзя выигрывать в каждом матче, но я хочу побеждать, чтобы доказать силу своей команды. В футболе настали времена, когда команды, играющие в еврокубках, немного забывают о национальных чемпионатах. Когда ты выигрываешь, всегда появляется спокойствие.
Я многое повидал. Не хочу называть имена, но я имел дело с президентами, которые давали советы при определении стартового состава. В таких случаях я обычно расторгаю контракт», — сказал Земан в эфире Radio Due.