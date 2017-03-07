Камболов: у «Анжи», кроме пенальти, моментов особо и не было

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Камболов поделился мнением о победе над «Анжи» (1:0) в матче 18-го тура РФПЛ.
«Имел ли «Анжи» преимущество в первом тайме? Я бы не сказал, что у них было какое-то преимущество. Что «Анжи», что мы пытались играть в футбол. У них, кроме пенальти, особо моментов и не было. Подходы были, конечно, но как и у нас. Я считаю, что игра была равная, но нам больше повезло. Все боролись, как могли, сегодня такая игра была — так сказать, без центра поля. Не самого лучшего качества игра была, но всё равно бились и заслужили победу.
После выхода на поле Цакташа, естественно, стало легче, я остался один в центре, а они стали выше по краям чуть-чуть. Преимущество в центре в одного игрока сыграло свою роль», — цитирует футболиста «Реальное время».