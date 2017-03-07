Защитник «Депортиво» Хуанфран Морено не намерен переходить в «Барселону»

Защитник «Депортиво» Хуанфран Морено отметил, что не намерен менять клубную прописку. В услугах футболиста галисийского клуба заинтересована «Барселона».
«Когда «Барселона» проявляет интерес к тебе, то это всегда льстит и является похвалой. Однако я не намерен покидать «Депортиво». Самым естественным развитием событий было бы продление контракта с моим нынешним клубом и выступление в его составе в течение многих лет. Но я доволен тем, что «Барселона» обратила внимание на меня. Это означает, что я что-то делаю достойно», — приводит слова Хуанфрана Marca.