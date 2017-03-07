Болельщики «Урала» признали Бикфалви лучшим игроком в матче с «Амкаром»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви признан лучшим игроком команды по итогам матча 18-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее легионер «шмелей» признавался лучшим после поединка с «Краснодаром» в 1/4 финала Кубка России, где Бикфалви забил два мяча и реализовал послематчевый пенальти. По итогам встречи «Урал» — «Амкар» в аналогичном опросе, который состоялся на форуме официального сайта клуба, болельщики вновь признали Бикфалви лучшим игроком в составе «Урала».
Гол Эрика оказался единственным в матче и принёс «Уралу» победу. За Бикфалви отдали свои голоса 117 человек. Второе место занял отдавший голевую передачу Чисамба Лунгу, а третье разделили Николай Заболотный и Грегор Балажиц.