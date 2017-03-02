Бикфалви признан лучшим игроком «Урала» в матче с «Краснодаром»

Болельщики «Урала» выбрали лучшего игрока команды в победном матче с «Краснодаром» в 1/4 финала Кубка России. Голосование проходило на форуме официального сайта клуба. Первое место занял полузащитник Эрик Бикфалви (133 голоса), следом расположился Николай Заболотный (125 голосов). На третьем месте – Владимир Ильин (70 голосов).
Отметим, что 28 февраля в Краснодаре Бикфалви дебютировал в официальном матче за «Урал». Румынский полузащитник «шмелей» провёл на поле 120 минут игрового времени, дважды забил с игры, а также реализовал послематчевый пенальти.
Эрик Бикфалви перешёл в «Урал» во время зимнего межсезонья на правах свободного агента. Сезон-2016/17 футболист начинал в «Томи».