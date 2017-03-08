Гамшик: «Наполи» покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятой головой. В первом тайме мы доказали, что можем играть на равных с одним из лучших клубов мира. Обидно, что пропустили голы посте стандартов.
Мы способны бороться с большими командами, это отправная точка для нас. Теперь нужно сконцентрироваться на Кубке Италии и чемпионате. Одно я знаю точно — нам нужно поработать над угловыми», — цитирует Гамшика Football Italia.