Даум считает, что «Байер» принял верное решение, сделав ставку на Коркута

Бывший главный тренер леверкузенского «Байера» Кристоф Даум, возглавляющий ныне сборную Румынии, прокомментировал назначение Тайфуна Коркута на пост главного тренера немецкой команды. Даум считает, что руководство «Байера» приняло верное решение.
«Я отчасти видел развитие Коркута в качестве футболиста и тренера. И сам всегда с удовольствием поработал бы с Коркутом, поскольку считаю, что молодые специалисты могут вносить в работу важные импульсы. Коркут из тех тренеров, которые подходят к новой задаче с высокой мотивацией. Коркут сбалансирует игру «Байера», — цитирует Даума интернет-издание Sport1.
У руля «Байера» Коркут сменил уволенного за неудовлетворительные результаты Роджера Шмидта. «Байер» в настоящее время занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 30 очков в 23 матчах.