«Плохие новости». Гвардиола отреагировал на увольнение Хави из «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно увольнения испанского специалиста Хави из «Барселоны», которое состоялось вчера, 24 мая.

«Это не очень хорошие новости, ведь если подобное происходит, значит что-то перестало работать. Я не знаю причин, по которым это произошло, поэтому не могу высказать своё мнение. Возможно, когда я поеду в Барселону и поговорю там с некоторыми людьми, узнаю, но сейчас мне ничего не известно», — приводит слова Гвардиолы Marca.

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В нынешнем сезоне «Барселона» занимает второе место в испанской Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» за один тур до окончания чемпионата на 12 очков. В Кубке Испании команда Хави остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв будущему победителю турнира «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели также в четвертьфинале, уступив по сумме двух встреч французскому «ПСЖ». В финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила «Реалу» (1:4).

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