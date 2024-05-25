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«Плохие новости». Гвардиола отреагировал на увольнение Хави из «Барселоны»

«Плохие новости». Гвардиола отреагировал на увольнение Хави из «Барселоны»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно увольнения испанского специалиста Хави из «Барселоны», которое состоялось вчера, 24 мая.

«Это не очень хорошие новости, ведь если подобное происходит, значит что-то перестало работать. Я не знаю причин, по которым это произошло, поэтому не могу высказать своё мнение. Возможно, когда я поеду в Барселону и поговорю там с некоторыми людьми, узнаю, но сейчас мне ничего не известно», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает второе место в испанской Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» за один тур до окончания чемпионата на 12 очков. В Кубке Испании команда Хави остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв будущему победителю турнира «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели также в четвертьфинале, уступив по сумме двух встреч французскому «ПСЖ». В финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила «Реалу» (1:4).

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