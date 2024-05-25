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Конте снизил зарплатные ожидания ради работы в «Наполи» — журналист Ди Марцио

Конте снизил зарплатные ожидания ради работы в «Наполи» — журналист Ди Марцио
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Итальянский специалист Антони Конте согласился снизить зарплатные ожидания ради назначения на должность главного тренера «Наполи». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, тренер продолжает поддерживать контакт с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом, который очень высоко оценивает профессиональные навыки Конте.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Конте заинтересованы также «Милан» и «Челси».

Последним местом работы 54-летнего специалиста был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.

После 37 матчей нынешнего сезона итальянской Серии А «Наполи» набрал 52 очка и занимает 10-е место.

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