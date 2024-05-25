Конте снизил зарплатные ожидания ради работы в «Наполи» — журналист Ди Марцио

Итальянский специалист Антони Конте согласился снизить зарплатные ожидания ради назначения на должность главного тренера «Наполи». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, тренер продолжает поддерживать контакт с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом, который очень высоко оценивает профессиональные навыки Конте.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Конте заинтересованы также «Милан» и «Челси».

Последним местом работы 54-летнего специалиста был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.

После 37 матчей нынешнего сезона итальянской Серии А «Наполи» набрал 52 очка и занимает 10-е место.

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