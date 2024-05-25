Чепчугов: не советую Сафонову бороться с титаном Доннаруммой за место в основе «ПСЖ»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове, интерес к которому проявляет «ПСЖ».

«Не советую бороться с титаном Доннаруммой за место в основе, ведь за плечами у Джанлуиджи есть шикарный европейский опыт. С точки зрения нового вызова, опыта, престижа и развития для Матвея — это заманчивое предложение. Возраст Матвея позволяет ему попробовать себя в топ-клубе. Если эта сделка действительно близка к завершению, то Сафонов должен понимать, что он может присесть на лавочку в «ПСЖ», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг договорённости о приобретении у «Краснодара» Сафонова. 25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков.