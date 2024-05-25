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«Не надо! Я не участвую в этих акциях!» Игрок «Рубина» Безруков — на вопрос о чемпионе РПЛ

«Не надо! Я не участвую в этих акциях!» Игрок «Рубина» Безруков — на вопрос о чемпионе РПЛ
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Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео с опросом футболистов казанской команды относительно будущего чемпиона России сезона-2023/2024. Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков воздержался от ответа на вопрос.

«Не надо! Я не участвую в этих акциях! Я уже сказал», — говорит Безруков в видео, опубликованном в YouTube-канале клуба.

Напомним, после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) Руслан Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывание вызвало общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике.

За тур до завершения сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги первое место с 56 очками в 29 матчах занимает московское «Динамо», на второй строчке таблицы находится набравший 54 очка «Зенит», третьим является «Краснодар», в активе которого 53 очка.

Судьба чемпионского звания решится в двух матчах 30-го тура РПЛ — «Краснодар» — «Динамо» в Краснодаре и «Зенит» — «Ростов» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубым для финиша на первом месте необходима собственная победа и поражение «Динамо», «быки» станут чемпионами только при своей победе и потере очков петербуржцами, бело-голубым для получения золотых медалей достаточно не проиграть самим.

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