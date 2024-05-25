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Аленичев предположил, что «Краснодар» приготовил премии «Ростову» после игры с «Зенитом»

Аленичев предположил, что «Краснодар» приготовил премии «Ростову» после игры с «Зенитом»
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Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев порассуждал, в чём заключается мотивация «Ростова» в матче 30-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится сегодня, 25 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В чём мотивация «Ростова» в матче с «Зенитом»?

— Все хотят отобрать очки у чемпиона последних пяти лет. «Ростов» может громко заявить о себе, в этом его главная мотивация. Тем более ростовчане способны повлиять на чемпионскую гонку. Думаю, у Валерия Георгиевича Карпина присутствуют такие мысли. Он должен донести до игроков, что, если они не уступят, о «Ростове» будут говорить очень-очень долго. Но такой исход маловероятен. Наверняка для «Ростова» приготовил поощрительные премии «Краснодар». В этом ничего криминального нет, — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

После 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

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