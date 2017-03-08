Сакала рассказал, кто вдохновил его перейти в «Спартак»

Замбийский нападающий Фэшн Сакала, в феврале перешедший в московский «Спартак», в интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину рассказал, что на переход в стан красно-белых его вдохновил соотечественник, полузащитник екатеринбургского «Урала» Чисамба Лунгу.
«Я с ним общался, он вдохновил меня перейти в «Спартак». Рассказал, что это сильная команда, что у них в составе отличные игроки. Лунгу объяснил, что «Спартак» — один из лучших клубов в России, так что мне нужно выступать на таком уровне», — поведал молодой форвард.
19-летнему футболисту был задан вопрос о том, слышал ли он о так называемом спартаковском духе. «Да, мне уже рассказали об этом. Это команда, которая всегда выигрывает. Игроки всегда настроены только на победу. Мне кажется, в этом и есть спартаковский дух», — заявил Сакала.
Полную версию эксклюзивного интервью с игроком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.