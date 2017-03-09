Витория: все видели, что «Бенфика» могла пройти дальше, но надо было забивать

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория прокомментировал поражение команды от дортмундской «Боруссии» (0:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Португальская команда покинула розыгрыш турнира, уступив сопернику с общим счётом 1:4.
«Мы не лучшим образом начали матч, пропустили быстрый гол, но затем играли симпатично — до тех пор, пока не позволили сопернику забить два гола за короткий промежуток времени. Все видели, что матч неплохо складывался для нас и мы могли пройти дальше. У нас были моменты, но мы не реализовали их. Дальше всё стало гораздо сложнее», — приводит слова Витории пресс-служба УЕФА.