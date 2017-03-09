Экс-игрок «Реала»: Рамосу нет равных во всей Европе в игре головой

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карлос Сантильяна не поскупился на похвалу в адрес защитника команды Серхио Рамоса после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Рамос в этой игре стал автором одного гола ударом головой. Кроме того, после его удара головой мяч попал в полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса и влетел в ворота неаполитанцев. Сама игра закончилась победой испанского гранда со счётом 3:1 и его выходом в четвертьфинал.
«Все знают, что при стандартных положениях Рамос играет для «Реала» фундаментальную роль. Тем не менее нейтрализовать его не удаётся. Рамосу нет равных во всей Европе в игре головой и прыжках», — приводит слова Саньтильяны Marca.