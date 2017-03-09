«Байер» не рассматривает Клинсмана в качестве главного тренера команды

Руководство леверкузенского «Байера» не рассматривает экс-наставника сборных Германии и США Юргена Клинсмана в качестве главного тренера команды со следующего сезона. Об этом сообщил президент немецкого клуба Михаэль Шаде.
«Я был очень удивлён информацией СМИ о Клинсмане. Его имя не фигурирует в наших списках. Наверное, он удивлён точно так же», — приводит слова Шаде интернет-портал Goal.
6 марта «Байер» возглавил Тайфун Коркут, сменивший отправленного в отставку Роджера Шмидта. Контракт с 42-летним турецким специалистом рассчитан до конца сезона.
«Байер» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 30 очков в 23 матчах.