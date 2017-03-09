Верратти: знали, что все игроки «Барселоны» превосходят нас

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти принёс извинения болельщикам команды за провал в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Парижский клуб потерпел поражение со счётом 1:6 и распрощался с турниром. Между тем в первой игре на своём поле подопечные Унаи Эмери добились победы со счётом 4:0.
«Мы знали, что все игроки «Барселоны» превосходят нас. Нам надо было показать командную игру. Играть на «Камп Ноу» всегда трудно. Мне было стыдно, и мы просим прощения у наших болельщиков», — приводит слова Верратти испанское интернет-издание Sport.