«Арсенал» в большинстве обыграл «Урал» в матче молодёжного первенства

В российском молодёжном первенстве сыгран матч 19-го тура между «Арсеналом» и «Уралом». В первом круге «канониры» на выезде уступили – 0:3, но взяли реванш уже в Туле.
На перерыв команды ушли, забив друг другу по разу. На 13-й минуте Данила Буранов вывел «Арсенал» вперёд, но спустя 14 минут Александр Павленко восстановил равенство в счёте (1:1).
Во втором тайме «Арсенал» сумел склонить чашу весов в свою пользу. «Урал» вышел на вторую половину вдесятером, после того как на 45-й минуте с поля был удалён Алексей Фахрутдинов, и пропустил трижды.
На 68-й минуте Ярослав Ивакин вывел «Арсенал» вперёд, а Илья Клементьев и Никита Голуб довершили разгром «Урала» – 4:1.