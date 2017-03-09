Муравьёв: выбор Панченко в пользу «Динамо» обоснован амбициями, а не деньгами

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв, побывавший в гостях в редакции «Чемпионата», рассказал о ситуации с выкупом трансфера Кирилла Панченко, с которым бело-голубые договорились о подписании летом полноценного контракта в соответствии с опцией в арендном соглашении с ЦСКА.
«Я читал интервью коллеги Бабаева из ЦСКА, где он сказал, что «Динамо» предложило игроку гораздо более привлекательные условия. Но это не так. Условия контракта Панченко изменятся незначительно. Говорить о том, что для Кирилла была приоритетом именно финансовая сторона, нельзя. Скорее роль сыграл опыт его отца, который, думаю, ему подсказывал не один раз. Лучше быть лидером в команде, которая сегодня стремится выйти в РФПЛ, из которой ты получил приглашение в сборную, чем сидеть на лавке, пусть даже у чемпиона. Это спортивные амбиции. А Кирилл амбициозен, и в нём проявляются лидерские качества», — отметил Муравьёв.
Также он прокомментировал слухи, отправлявшие Панченко в «Локомотив», где работает его отец и агент Виктор Панченко.
«С Панченко-старшим мы начали диалог ещё задолго до того, как он был назначен руководителем селекционной службы «Локомотива». Звучали разные предложения, но предметных переговоров с «железнодорожниками» мы не вели. Конечно, он хотел бы для своего сына еврокубки и хорошие финансовые условия. Он проявлял отцовские чувства к сыну и стремился всячески помочь ему. Но совокупность всех факторов позволила принять окончательное решение о переходе в «Динамо», которое стало консолидированным – и отца, и сына», — сказал Муравьев.
Полную версию интервью Муравьева читайте в скором времени на «Чемпионате».