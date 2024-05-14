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Бушманов: Кубок России — единственный шанс для «Спартака» исправить нынешний сезон

Бушманов: Кубок России — единственный шанс для «Спартака» исправить нынешний сезон
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о предстоящем матче «Спартака» с «Балтикой». Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Встречу примет стадион «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» сейчас показывает симпатичный футбол, но им часто не везёт. Многое будет зависеть от того, в каком настроении балтийцы будут на матч со «Спартаком». Потому что для «Балтики» чемпионат более важен, чем Кубок. Было бы крайне обидно и неприятно вылететь из РПЛ при той симпатичной игре, которую все отмечают. На мой взгляд, «Спартак» — фаворит в этом матче, и они должны выигрывать, но команде будет непросто. Плюс Кубок России — единственный шанс для «Спартака» исправить нынешний сезон», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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