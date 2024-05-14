Пименов: есть вопросы к нашим игрокам в «Зените», всё время на бразильцах выезжать нельзя

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился мнением о проблемах санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. По мнению экс-форварда, всё шло к тому, что сине-бело-голубые окажутся в кризисной ситуации.

«Кризис мотивации. Есть вопросы к нашим игрокам, всё время на бразильцах выезжать нельзя. Сейчас хороший шанс выбить бразильцев из состава, а не быть спокойным, думая: «Бразильцы всё равно выиграют, мы станем чемпионами. А если нас выпустят на замену – будет хорошо».

Вряд ли «Зенит» распродадаст основу? Мне кажется, что могут распродать. Если на сегодняшний день уже столкнулись с этой проблемой, то она в следующем году только усугубиться. «Зенит» ждёт большая работа по выходу из ситуации, в которой команда оказалась. Понятно, что всё к этому шло, но уровень мастерства позволял быть на первом месте. Сейчас мы видим, что этого уже не хватает», — приводит слова Пименова Metaratings.

Напомним, по итогам 28 сыгранных туров в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.