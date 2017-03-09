Кверквелия: «Локо» не будет легче из-за того, что «Краснодар» сыграет матч в ЛЕ

Новичок «Локомотива» защитник Соломон Кверквелия рассказал об адаптации в команде, а также поделился ожиданиями от домашнего матча 19-го тура РФПЛ с «Краснодаром», который состоится 13 марта.
«Адаптация в команде? Всё очень хорошо. Я даже сам не ожидал такого тёплого приема. «Локомотив» — настоящая семья. Из игроков сошёлся ближе всего с Касаевым и с Портнягиным – всё-таки мы несколько лет провели вместе в «Рубине». На поле наладил взаимопонимание с Чорлукой, Пейчиновичем, Гилерме. Мы все легионеры, но говорим на русском – это главное. Поэтому никаких особых сложностей не возникло.
Будет ли нам легче из-за того, что «Краснодару» предстоит сыграть в Лиге Европы? Нет, легко не будет никому. Да, у «Краснодара» на матч больше. С одной стороны, это дополнительная нагрузка, с другой – игровой тонус. Так что тут 50 на 50. Все будут биться до конца», — цитирует Кверквелию пресс-служба клуба.
«Краснодар» проведёт свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» 9 марта. Встреча пройдёт в Испании. Начало – 21:00 мск.
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