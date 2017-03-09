«Ростов» — «МЮ»: Полоз в стартовом составе, Джанаев матч пропустит

Стал известен стартовый состав «Ростова» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
Нападающий Дмитрий Полоз появится на поле с первых минут, тогда как основной голкипер команды Сослан Джанаев матч пропустит. Место в воротах займёт Никита Медведев.
«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров.
Запасные: Гошев, Терентьев, Киреев, Байрамян, Азмун, Препелицэ.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед». Начало — в 21:00 мск.