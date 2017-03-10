«Краснодар» проиграл «Сельте» в первом матче 1/8 финала ЛЕ, пропустив в концовке

«Сельта» открыла счёт через пять минут после начала второго тайма, когда Даниэль Васс сильно пробил со штрафного, а Станислав Крицюк не справился с отскоком мяча от газона. Отыгрался «Краснодар» на 56-й минуте — Виктор Классон на скорости проскочил двоих защитников «Сельты», вышел на свидание с Серхио Альваресом и пробросил мяч между ног голкипера в ворота. Ничейный счёт «быки» отстоять не сумели — Клаудио Бове на 90-й минуте ударом головой принёс хозяевам поля победу.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой» состоится в Краснодаре 16 марта.
Посмотреть голы можно также в официальном «твиттере» РФПЛ.