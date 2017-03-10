Шалимов: порой приходится менять игровой стиль, чтобы добиваться результата

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:2) оценил шансы краснодарцев выправить положение в ответной встрече. Он также не согласился с мнением, что его команда сознательно меняет стиль игры.
«Я и сейчас считаю, что шансы команд равны. Нормальный счёт, ответный матч мы играем дома. Такие команды, как „Сельта“, ловят кураж именно дома, при поддержке трибун. Но ответный матч мы играем дома и тоже будем исповедовать атакующий футбол. Пройти «Сельту» мы можем. Что с Газинским? Зашивали ему голову. Надеюсь, ничего серьёзного. Смолов в ближайшем матче вряд ли сыграет, насчёт ответного поединка против „Сельты“ — не уверен.
Отошли от своего стиля? Что такое стиль – я не понимаю! У «Краснодара» это мелкий и средний пас. Но давайте посмотрим, против кого мы играли, где мы играли и какой футбол исповедует соперник. В матчах, когда тебе не дают играть в твой стиль, нужно играть по-другому. В других условиях добиваться результата невозможно», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.