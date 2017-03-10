Созин: «Ростов» и «Краснодар» хотят засветиться, наесть международного жирка

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от матчей 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Ростов» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а «Краснодар» в гостях уступил «Сельте» (1:2).
«Настрой «Ростова» был виден невооружённым глазом – ни один футболист ни разу не убрал ногу и не уклонился от борьбы. Я не тешил себя надеждой, что они смогут обыграть «МЮ», но если бы так играла каждая наша команда, то могла бы быть на более высоком месте, нежели сейчас. Важнейший итог вчерашнего поединка — это то, что Гацкан и Калачёв не примут участия в ответном матче. Плюс травму получил Гранат, и получается, что треть основного состава на поле «Олд Траффорд» не выйдет. Гацкана и Калачёва «Ростову» заменить некем.
Что касается поля – не скажу, что оно сильно помешало командам. Просто было больше верховой борьбы. Скорее «МЮ» больше помешали настрой и самоотдача соперника. Есть ещё один нюанс: такие команды, как «Бавария», «Челси» или «Манчестер Юнайтед» с соперниками типа «Ростова» играют чётко на результат. «МЮ» вчерашний результат, конечно же, устроил – забили и не проиграли. В Манчестере игра будет совсем другая. На мой взгляд, закончится всё крупной победой команды Моуринью. Но это ни в коем случае не умаляет заслуг «Ростова» — при таком раскладе практически любая команда проиграла бы «МЮ» на выезде крупно.
Думаю, что и «Краснодар» вряд ли пройдёт в следующую стадию. Отсутствие Смолова сильно понижает шансы «Краснодара» в противостоянии с «Сельтой». В первой игре подопечные Шалимова еле успевали отбиваться.
Не думаю, что стоит искать какой-то подтекст в том, что «Краснодар» и «Ростов» продолжают борьбу в еврокубках, а столичные клубы и «Зенит» уже вылетели. Каждый из этих случаев частный. Скорее, это совпадение. Просто «Ростов» и «Краснодар» очень хотят засветиться в Европе, наесть международного жирка. За «Ростов» так вообще – только радость и гордость, что у нас в России есть такой клуб», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.