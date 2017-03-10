Матьё: футболисты «ПСЖ» своими постами в соцсетях вывели «Барселону» из себя

Защитник «Барселоны» Жереми Матьё сообщил, что футболисты «ПСЖ» поступили неуважительно после победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0), выкладывая в соцсетях фотографии с пальцами поднятыми вверх, которые означают победу. В ответной встрече каталонцы на своём поле победили со счётом 6:1 и вышли в четвертьфинал турнира.
«Игроки «ПСЖ» молоды, и, думаю, им не хватило сдержанности. В футболе всё быстро меняется, поэтому их преследовали их же сообщения в соцсетях. Всегда нужно дожидаться конца обоих матчей в противостоянии. Можно радоваться победе со счётом 4:0, но нужно оставаться скромным. Небольшой пост в соцсети является нормой, но нельзя увлекаться.
Когда ты проходишь в следующий раунд, можешь позволить себе что-то, но лично мне кажется, что по мне — это неуважение. Могу сказать, что в раздевалке «Барселоны» были этим очень разозлены. Даже жёны игроков «ПСЖ», например Маркиньоса, выкладывали фотографии с четырьмя поднятыми вверх пальцами, которые означают победу. Это вывело футболистов «Барселоны» из себя, и именно поэтому мы очень хотели совершить камбэк.
Что касается моего среднего пальца на одной из фотографий в соцсети, это была просто небольшая глупость. Фотография была на телефоне Маскерано, и он выложил в соцсети не ту картинку. Если посмотрите эту же фотографию в соцсетях у Ракитича и Суареса, то увидите, что я не показываю средний палец. Маскерано сделал ошибку, и я уже сказал ему об этом. Последствия меня не волнуют, но это была наша маленькая глупость», – цитирует Матьё RMC.