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Вингер «Челси» Михаил Мудрик выложил фото в форме «Барселоны»

Вингер «Челси» Михаил Мудрик выложил фото в форме «Барселоны»
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Атакующий полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик выложил в своих соцсетях фотографию в форме каталонской «Барселоны».

Фото: Личный архив Михаила Мудрика

Напомним, Мудрик перешёл в лондонский «Челси» из «Шахтёра» в январе прошлого года за € 70+30 млн. В этом сезоне вингер провёл за «синих» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Лондонский «Челси» располагается на шестой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, в активе команды Маурисио Почеттино 57 набранных очков после 37 сыгранных туров.

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