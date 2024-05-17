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Личка — о матче с «Крыльями Советов»: думать нужно о результате, а не о красивой игре

Личка — о матче с «Крыльями Советов»: думать нужно о результате, а не о красивой игре
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался в преддверии матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны сейчас думать больше о результате, а не о красивой игре. Об этом мы говорим последние три матча. Игра не так важна, важны три очка. Это направление может быть сейчас и во встрече с «Крыльями Советов», — заявил Личка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, игра 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Крыльями Советов» состоится в эту субботу, 18 мая. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени. Отметим, что по состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий следом «Зенит» на два очка.

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