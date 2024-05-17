Радослав Батак: Станкович может сделать «Спартак» чемпионом

Сербский тренер Радослав Батак отреагировал на назначение Деяна Станковича главным тренером московского «Спартака». По мнению Батака, под руководством Станковича красно-белые будут выглядеть намного лучше — он может сделать «Спартак» чемпионом России. Также Радослав отметил, что новоиспечённый тренер красно-белых уже доказывал свой уровень в «Црвене Звезде» и «Ференцвароше», а также он успел поработать с именитыми тренерами во время игровой карьеры.

«Деян может сделать «Спартак» чемпионом, он доказал свой уровень работой с «Црвеной Звездой», выиграв и чемпионат Сербии, и Кубок, при нём команда отлично выглядела в еврокубках. Теперь он стал первым с «Ференцварошем». У него огромный игровой опыт, он работал с большими тренерами — Манчини, Моуринью. Для нас, сербов, его назначение — это хорошо, в России теперь работают и Илич, и Станкович, значит, доверяют сербским специалистам, это приятно. Уверен, Деян справится, с ним «Спартак» будет выглядеть намного лучше», — приводит слова Батака «РБ Спорт».