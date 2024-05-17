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Агент Бабича — о Станковиче: где бы он ни работал, он выигрывал титулы

Агент Бабича — о Станковиче: где бы он ни работал, он выигрывал титулы
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Футбольный агент Мануэль Стоянович, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Срджана Бабича, поделился мнением о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых начиная с сезона-2024/2025.

«Станкович — хороший выбор для «Спартака», он выиграет титул в следующем году, потому что, где бы он ни работал, он выигрывал титулы! Конечно, футболистам всегда приятно работать с таким тренером, как Станкович. Они здесь ради общей цели — занять первое место в следующем сезоне и выиграть Кубок», — приводит слова Стояновича Metaratings.

Напомним, накануне, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. С лета минувшего года Станкович работал в «Ференцвароше». Он дошёл с ним до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии.

Из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

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