Ерохин высказался о плохой реализации «Зенита» в последних матчах

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о плохой реализации голевых моментов своей команды в последних матчах. Футболист перечислил компоненты, в которых «Зениту» необходимо прибавлять.

«В последних матчах была не самая удачная реализация моментов? Конечно, мы хотим изменить эту ситуацию в нашу сторону, а в ближайших матчах как никогда потребуется сделать это. Будем работать над этим компонентом до игры и в самом матче. Атака, последний пас, завершающий удар — в этих компонентах нам нужно прибавить, и ситуация изменится», — приводит слова Ерохина официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, за два тура до конца сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидера, «Динамо», на два очка. Санкт-петербургский клуб имел возможность закрепиться в статусе лидера РПЛ весной, но потерял неожиданно много очков.