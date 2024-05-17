В «СКА-Хабаровск» объяснили причину отказа в лицензии для участия в РПЛ

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев назвал причину отсутствия лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге и Первой лиге.

«У нас идёт реконструкция восточной трибуны стадиона. Как закончим, у нас будет право получить лицензию. Планируем сделать это в этом году, а там посмотрим. Это основная проблема», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «СКА-Хабаровск» занимает 13-е место в Мелбет Первой лиге, набрав 41 очко. В следующем матче внутреннего первенства хабаровчане сыграют с «Аланией» на домашней арене. Отметим, что лицензирование не прошли ещё несколько клубов Первой лиги. Это тульский «Арсенал» и «Торпедо».