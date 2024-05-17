Тьяго Алькантара трогательно попрощался с «Ливерпулем»

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара трогательно попрощался с болельщиками «Ливерпуля» и футбольным клубом.

«Признательность и благодарность. Это два слова, которые приходят на ум в тот день, когда мне приходится прощаться со всеми вами, «красные». И благодарность тоже. Благодарен за возможность быть частью этого города, этого клуба и этого сообщества.

Постоянная поддержка, которую я получал с самого первого дня, была невероятной: ликование на «Энфилде», скандирование на фанатской трибуне… потрясающе, ошеломляюще. Очень уникальная фанатская база для уникального клуба.

Последние четыре года были временем обучения для меня и моей семьи. Некоторые победы, некоторые поражения, но, без сомнения, это опыт, изменивший всю жизнь. Товарищи по команде, тренеры, персонал и сотрудники клуба: вы все были частью этого.

А для болельщиков у меня нет слов. Просто знайте, что вы навсегда сохраните мою глубочайшую благодарность.

Спасибо, это была большая честь. Всегда всего наилучшего, футбольный клуб «Ливерпуль», — написал Алькантара на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).