Кирьяков: как «Арсенал» будет обыгрывать «Зенит» в Питере? Секрет

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков выступил на пресс-конференции после домашней победы над «Уралом» (2:0) в матче 19-го тура РФПЛ.
«Этот матч много значил для нас: и для клуба, и для команды, и для меня лично. Ребята прониклись этой важностью. От игроков требовали самоотдачи на каждом участке поля. Считаю, что план на игру удался, несмотря на качество поля. Пенальтиста у нас нет — Расич сам вызвался. Всех с победой, такой нужной всем нам. До сих пор загадкой остаётся матч в Оренбурге. Но победа сегодня важна, она придала уверенности.
Состав на игру выбрал по концовке игры с „Оренбургом“, тогда мне понравилось это сочетание игроков. Плюс Расич, игрок с такими данными должен играть на острие атаки. Я доверяю своим игрокам, сомнений в их профессионализме у меня нет. Что касается Думбия, то этот скромный парень очень хочет играть, может обыграть один в один. Нам такой игрок очень был нужен. Будем его вливать в команду. Александрова будем использовать чуть ниже, на позиции защитника. Он выполняет большой объём работы.
После удаления попросил опытных ребят не сбавлять оборотов. Не секрет, что мы сегодня играли на результат. Прежде всего по такой игре нужно было обеспечить сохранность своих ворот. Как будем обыгрывать «Зенит» в Питере? Секрет», — заявил Кирьяков, слова которого опубликованы на официальной странице «Арсенала» в социальной сети «ВКонтакте».