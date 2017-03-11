Гвардиола: не задержусь в «Манчестер Сити» надолго, если не будет титулов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что не сможет работать в английском клубе долгое время, если команда не будет выигрывать турниры.
«Если не будет титулов, то не задержусь тут надолго. Без титулов этот сезон нельзя будет считать хорошим. Знал это ещё в августе. Работа тренера зависит от результатов. У меня большой опыт в прошлом, и я знаю, что на моих плечах сейчас. Нужно с этим справиться», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.
«Манчестер Сити» после 27 туров занимает третье место в чемпионате Англии, готовится к четвертьфинальному матчу с «Мидлсбро» в Кубке Англии и к гостевому ответному матчу в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» после домашней победы со счётом 5:3.