Инс: сейчас Лига Европы является самым важным турниром для «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс выразил мнение, что Лига Европы сейчас является самым важным турниром для манкунианцев, которые располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
«Участие в Лиге Европы на ранних стадиях пошло на пользу Моуриньо, поскольку сначала он не знал свою команду и не мог найти баланс, а матчи в этом турнире ему в этом поспособствовали. Думаю, что сейчас Лига Европы является самым важным турниром для «Манчестер Юнайтед», так как победитель этого турнира получит путёвку в Лигу чемпионов. В чемпионате Англии борьбу за попадание в первую четвёрку ведут шесть команд, поэтому ещё не факт, что «МЮ» будет в топ-4 в конце сезона», — цитирует Инса Goal.
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «МЮ» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), а ответная встреча в Англии состоится 16 марта.